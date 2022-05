Il piano per costruire un’Ucraina ancora più libera, anche in campo economico (Di martedì 17 maggio 2022) In Ucraina, i think tank libertari e i politici stanno già facendo progetti per il dopoguerra. Il futuro dell’Ucraina è stato uno dei temi principali dello Europe Liberty Forum 2022 che si è tenuto il 12 e 13 maggio. Organizzato dall’Atlas Network, la principale associazione globale di think tank libertari, l’evento doveva inizialmente svolgersi a Kiev, ma è stato spostato a Varsavia a causa della guerra. Tra i relatori ha partecipato anche Maryan Zablotsky, membro del parlamento ucraino e del partito di governo del presidente Volodymyr Zelensky. Zablotsky ha fatto anche parte della Ukraine Economic Freedom Foundation, un think tank libertario fondato nel 2015. L’imposta sul reddito in Ucraina, ha detto Zablotsky, è stata recentemente abbassata al 2% e sono stati aboliti numerosi regolamenti e tariffe. «Attualmente siamo il Paese economicamente più ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 maggio 2022) In Ucraina, i think tank libertari e i politici stanno già facendo progetti per il dopoguerra. Il futuro dell’Ucraina è stato uno dei temi principali dello Europe Liberty Forum 2022 che si è tenuto il 12 e 13 maggio. Organizzato dall’Atlas Network, la principale associazione globale di think tank libertari, l’evento doveva inizialmente svolgersi a Kiev, ma è stato spostato a Varsavia a causa della guerra. Tra i relatori ha partecipatoMaryan Zablotsky, membro del parlamento ucraino e del partito di governo del presidente Volodymyr Zelensky. Zablotsky ha fattoparte della Ukraine Economic Freedom Foundation, un think tank libertario fondato nel 2015. L’imposta sul reddito in Ucraina, ha detto Zablotsky, è stata recentemente abbassata al 2% e sono stati aboliti numerosi regolamenti e tariffe. «Attualmente siamo il Paese economicamente più ...

