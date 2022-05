Ultime Notizie – Fisco, autonomi pagano più tasse di pensionati e dipendenti: analisi Cgia (Di sabato 14 maggio 2022) I lavoratori autonomi pagano mediamente più tasse dei pensionati e dei dipendenti indicate dal dibattito politico-sindacale come le più fedeli al Fisco: secondo gli ultimi dati Mef disponibili sui redditi relativi al 2018 , infatti, emerge che, mediamente, i pensionati pagano un’Irpef netta annua di 3.173 euro, i lavoratori dipendenti di 4.006 euro e gli imprenditori/lavoratori autonomi di 5.741 euro. E’ la Cgia di Mestre a rileggere lo squilibrio del carico fiscale legato all’Irpef. “Si stima che l’evasione fiscale in Italia ammonti a 105 miliardi di euro all’anno e nel dibattito politico-sindacale, si ripete ormai come un mantra che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sarebbe pagata ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 14 maggio 2022) I lavoratorimediamente piùdeie deiindicate dal dibattito politico-sindacale come le più fedeli al: secondo gli ultimi dati Mef disponibili sui redditi relativi al 2018 , infatti, emerge che, mediamente, iun’Irpef netta annua di 3.173 euro, i lavoratoridi 4.006 euro e gli imprenditori/lavoratoridi 5.741 euro. E’ ladi Mestre a rileggere lo squilibrio del carico fiscale legato all’Irpef. “Si stima che l’evasione fiscale in Italia ammonti a 105 miliardi di euro all’anno e nel dibattito politico-sindacale, si ripete ormai come un mantra che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sarebbe pagata ...

