Spada vincente in Coppa del Mondo | Gabriele Cimini è bronzo in Germania

(Di sabato 14 maggio 2022) Secondo podio stagionale perche, dopo il terzo posto nella tappa di Budapest, conquista il terzo gradino sul podio anche a Heidenheim, in. Il pisano dell’Esercito classe 1994 aveva fatto il suo esordio in gara dalle fasi preliminari, mentre ha iniziato dal tabellone dei 64, in cui ha affrontato subito il match più duro della sua prova contro il giapponese Kazuyasu Minobe, concluso all’ultima stoccata 15-14. Assalti tirati e in rimonta sono stati anche i successivi, in cui l’azzurro ha superato prima lo slovacco Lukas Johanides 15-13 e poi il cinese Lefan Yu 11-10. Ai quarti il derby azzurro trae Andrea Santarelli, che si è chiuso 15-11 in favore del primo. Sulla scia dei risultati precedenti anche la semifinale contro Houssam Elkord si è svolta punto a punto e si è conclusa all’ultimo ...

Federazione Italiana Scherma

COPPA DEL MONDO SPADA FEMMINILE – OTTO AZZURRE AVANZANO NEL TABELLONE DEI 64 DI DOMANI A FUJAIRAH Secondo gradino più basso del podio stagionale nella Coppa del Mondo di spada maschile per Gabriele Cimini, che si è classificato terzo a Heidenheim, in Germania, dopo aver rischiato di uscire al prim ...Terzo posto, il secondo della stagione, per l'azzurro Gabriele Cimini nella prova di Coppa del Mondo di spada svoltasi a Heidenheim, in Germania. (ANSA) ...