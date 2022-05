LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: clima disteso, il gruppo procede compatto (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.16 gruppo allungato, ma il ritmo continua ad essere blando; gli uomini della Lotto Soudal sono in testa, accompagnati (tra i tanti) dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 13.13 Ecco altre immagini della partenza da Palmi della sesta tappa del Giro d’Italia 2022: PALMI #Giro #calabriastraordinaria pic.twitter.com/K4f5nZpQ54 — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 12, 2022 13.10 Trascorsi i primi dieci chilometri, il gruppo procede compatto, in un clima sereno (non solo meteorologico) e leggero tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.16allungato, ma il ritmo continua ad essere blando; gli uomini della Lotto Soudal sono in testa, accompagnati (tra i tanti) dalla maglia rosa Juan Pedro Lopez. 13.13 Ecco altre immagini della partenza da Palmi della sestadel: PALMI ##calabriastraordinaria pic.twitter.com/K4f5nZpQ54 —d'Italia (@ditalia) May 12,13.10 Trascorsi i primi dieci chilometri, il, in unsereno (non solo meteorologico) e leggero tra ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - Ricvanmagren : RT @Eurosport_IT: TUTTI AL GIRO 360! ?? ?? Inizia l'appuntamento con 'Giro 360' per commentare la 5ª tappa del Giro d'Italia con @gregcapita… - PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 6 LIVE -