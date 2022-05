“Cacciatelo | Tina non si tocca!” UeD | pubblico furioso per l’offesa | lo vuole fuori

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) A UeDCipollari è sempre protagonista ma nell’ultima puntata andata in onda è stata offesa da uno dei volti del programma ed è dovuta intervenire anche Maria De Filippi. Al centro dello studio, e dell’attenzione, ancora una volta Biagio Di Maro, che è uscito con una nuova dama, Sylviane.Cipollari ha commentato in modo negativo questa frequentazione – o meglio l’atteggiamento di Biagio nel dating show – e ne è nato un battibecco. La Vamp e il cavaliere non sono certo nuovi a discussioni ma questa volta lui si è lasciato andare a un’offesa che non è passata inosservata.Cipollari offesa a UeD: interviene Maria Tutto è iniziato quandoCipollari ha accusato il cavaliere di seguire un po’ lo stesso “copione” con le dame che inizia a conoscere a UeD. “Io dico, ma che ci troveranno le donne ...