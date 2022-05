Real Sociedad: c'è la firma di un veterano (Di domenica 8 maggio 2022) David Silva ha messo la firma sul rinnovo con la Real Sociedad per un'altra stagione fino al 2023. Lo riporta El Mundo Deportivo. Leggi su calciomercato (Di domenica 8 maggio 2022) David Silva ha messo lasul rinnovo con laper un'altra stagione fino al 2023. Lo riporta El Mundo Deportivo.

Advertising

sportli26181512 : Real Sociedad: c'è la firma di un veterano: David Silva ha messo la firma sul rinnovo con la Real Sociedad per un'a… - ilfreddo__ : @r1voluzionenera @bennygiardina @FCBarcelona Infatti, se non si fosse suicidata la Real Sociedad… - ftg_soccer : GOAL! Genoa U19 in Italy PrimaVera 1 Genoa U19 1-0 Empoli U19 GOAL! Atletico Granadilla W in Spain Primera Division… - illuminista2 : @Gianskrt Era difficile contro Real Sociedad e Osasuna Calcio - AcVo_KA : @bennygiardina @FCBarcelona Xavi diventerà un top allenatore ma l'ha presa a -5 dal quarto posto con 25 partite da… -