Trenule?ul dei Zdob ?i Zdub & Fra?ii Advahov | testo e significato del brano moldavo

Advertising

Today.it

... Zdob i Zdub & Fraii Advahov -Montenegro: Vladana - ... Sam Ryder - SPACE MAN Eurovision Song Contest 2022: la lista...... Zdob i Zdub & Fraii Advahov -Montenegro: Vladana - ... Sam Ryder - SPACE MAN Eurovision Song Contest 2022: la lista... Eurovision 2022: dove vederlo in diretta, programma, scaletta e cantanti con il brano Trenuletul. Il singolo presentato all’edizione 2022 dello show ha sollevato polemiche in Moldavia per via di una strofa in cui si fa riferimento al conflitto politico tra Moldavia e ...