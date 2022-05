Porto di Palermo, non sogni ma solide realtà (Di venerdì 6 maggio 2022) In una lunga e interessante intervista rilasciata alla Stampa per la penna di Marco Zatterin, il componente italiano del comitato esecutivo della Banca centrale europea (quella che l’attuale premier Mario Draghi ha governato per anni) Fabio Panetta ha detto che il Mezzogiorno potrebbe avvantaggiarsi delle conseguenze del doppio shock sui mercati inflitto dalla pandemia e della guerra. Letterale: “Lo dico da tempo. La pandemia e la guerra ci hanno aperto gli occhi sui rischi oltre che sui benefici di delocalizzare in aree lontane da noi e ci devono far riflettere sui vantaggi di investire al Sud. Il Mezzogiorno d’Italia è un’area più sicura e competitiva di altre parti del mondo…”. Se l’incoraggiamento arriva da una così autorevole personalità a Francoforte, ci possiamo credere. Possiamo certamente prendere in considerazione la circostanza che la globalizzazione sta cambiando volto, si ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 maggio 2022) In una lunga e interessante intervista rilasciata alla Stampa per la penna di Marco Zatterin, il componente italiano del comitato esecutivo della Banca centrale europea (quella che l’attuale premier Mario Draghi ha governato per anni) Fabio Panetta ha detto che il Mezzogiorno potrebbe avvantaggiarsi delle conseguenze del doppio shock sui mercati inflitto dalla pandemia e della guerra. Letterale: “Lo dico da tempo. La pandemia e la guerra ci hanno aperto gli occhi sui rischi oltre che sui benefici di delocalizzare in aree lontane da noi e ci devono far riflettere sui vantaggi di investire al Sud. Il Mezzogiorno d’Italia è un’area più sicura e competitiva di altre parti del mondo…”. Se l’incoraggiamento arriva da una così autorevole personalità a Francoforte, ci possiamo credere. Possiamo certamente prendere in considerazione la circostanza che la globalizzazione sta cambiando volto, si ...

