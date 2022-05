Oggetto:Russia, nel cielo sopra Mosca le prove della parte aerea della Victory Parade (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le immagini su Zvezda, la tv del ministero della Difesa russo. Z nel cielo sopra Mosca: nella capitale della Russia si svolgono le prove della parte aerea della Victory Parade. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le immagini su Zvezda, la tv del ministeroDifesa russo. Z nel: nella capitalesi svolgono le

Advertising

Csigalotti : @PoliticaPerJedi Non è possibile che Russia e Stati Uniti siano fuori da INF. questo deve essere oggetto di mediazione. - TorciaPolitica : RT @maxdantoni: Ci sono in gioco la libertà e la sicurezza del popolo ucraino, prima vittima di questa tragedia, ma l'oggetto del contender… - Ahytys : RT @maxdantoni: Ci sono in gioco la libertà e la sicurezza del popolo ucraino, prima vittima di questa tragedia, ma l'oggetto del contender… - paolo_spagnolli : @RivistaLaFionda Capirei la frase “comprendere la crisi” se non fosse scoppiata una guerra di annessione decisa dal… - fdelucchi : RT @maxdantoni: Ci sono in gioco la libertà e la sicurezza del popolo ucraino, prima vittima di questa tragedia, ma l'oggetto del contender… -