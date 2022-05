Durissime critiche al Napoli | Chiariello distrugge Spalletti in diretta!

(Di domenica 1 maggio 2022) Nonostante la grande vittoria in casa contro il Sassuolo, quello di Lucianoresta uno dei nomi più chiacchierati in casa: le ultime sconfitte degli azzurri hanno portato a diverse accuse nei confronti del tecnico di Certaldo. Una di queste è arrivata proprio stasera da Umberto, giornalista napoletano, ai microfoni di Canale 21.Sassuolodiretto contro: “Non è un vincente!” Di seguito le dichiarazioni di Umberto: “è un allenatore funzionale a De Laurentiis: non è un vincente ed ha dei limiti che tutti conosciamo, è bravo fino a portarti in Champions, nulla di più. Proprio come vuole il presidente del”.

