(Di martedì 1 marzo 2022) . A partita in corso la fascia è andata sul braccio dell’ivoriano Diventa Franck Kessiè ilnelnel match contro l’Inter. Dopo l’uscita per infortunio muscolare di Romagnoli, il centrocampista in scadenza di contratto si è preso la fascia sul braccio. Questole polemiche che stanno accompagnando le ultime settimane della sua stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Milannews24_com : Milan Inter: la fascia di capitano passa al braccio di Kessiè - JoviAcm : Kessie con la fascia da capitano sto soffrendo - BOVAA7 : @acmilan Togliete la fascia di capitano a Kessié ?????? - simonasjk : @86_longo Dani perché kessie capitano? .. - itsnotanangel : Kessie capitano mi sta provocando l’orticaria -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie capitano

Ascolta la versione audio dell'articolonel derby nonostante l'imminente addio al Milan. A partita in corso la fascia è andata sul braccio dell'ivoriano Diventa Franck Kessiè ilnel Milan nel match contro l'Inter. ...Oltre all'arrivo in panchina dell'exblaugrana, anche gli acquisti nel mercato invernale ...esperti il favorito a vestire la maglia del Barcellona è il centrocampista del Milan Franck, ...Kessie capitano nel derby nonostante l’imminente addio al Milan. A partita in corso la fascia è andata sul braccio dell’ivoriano Diventa Franck Kessiè il capitano nel Milan nel match contro l’Inter.Maldini inquadra il futuro di Ibrahimovic e Kessié. In occasione del derby Milan-Inter di Coppa Italia, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato in esclusiva con 'SportMediaset.it'. E d ...