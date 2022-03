Il Milan chiama l’ex calciatore del Napoli: vuole un ruolo di prestigio (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l’addio alla Roma, Morgan De Sanctis, ex portiere del Napoli, potrebbe essere accolto altrove. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la sua idea è quella di occupare una posizione di prestigio in un club di Serie A. FOTO: Imago – De Sanctis Ricky Massara, dirigente sportivo del Milan, lo avrebbe già chiamato per provare a portarlo al club rossonero, magari per lavorare col settore giovanile. Sembra troppo presto però per conoscere il futuro di De Sanctis, che ha il patentino da direttore sportivo e che nel recente passato ha ricevuto una proposta anche dall’Ascoli per il ruolo di dirigente. Adesso è sul mercato, aspetterà la proposta più interessante prima di accettare. Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l’addio alla Roma, Morgan De Sanctis, ex portiere del, potrebbe essere accolto altrove. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la sua idea è quella di occupare una posizione diin un club di Serie A. FOTO: Imago – De Sanctis Ricky Massara, dirigente sportivo del, lo avrebbe giàto per provare a portarlo al club rossonero, magari per lavorare col settore giovanile. Sembra troppo presto però per conoscere il futuro di De Sanctis, che ha il patentino da direttore sportivo e che nel recente passato ha ricevuto una proposta anche dall’Ascoli per ildi dirigente. Adesso è sul mercato, aspetterà la proposta più interessante prima di accettare.

