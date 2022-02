Infortunio Baselli | le condizioni del centrocampista del Cagliari

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come comunicato dalnel report giornaliero, Danieleè rimasto a riposo dopo un. Le sueIl report giornaliero pubblicato dalnon ha annunciato notizie positive per Walter Mazzarri. Infatti, ilex Torino Danieleè rimasto a riposo dopo un trauma contusivo alla caviglia destra rimediato nell’ultimo match giocato contro il Napoli. Sarà a disposizione domenica contro la sua ex squadra? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si fa male anche Di Lorenzo Ancora unin casa azzurra. Al 27' Di Lorenzo è costretto ad ... Il tabellino Cagliari (3 - 5 - 2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare, Bellanova,(82' Zappa)...Da segnalare in questa prima mezz'ora, purtroppo, anche l'di Di Lorenzo . Il tecnico ... Grassi,, Dalbert; G. Pereiro; Joao Pedro. Allenatore: Walter Mazzarri NAPOLI (3 - 4 - 2 - 1): ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Come comunicato dal Cagliari nel report giornaliero, Daniele Baselli è rimasto a riposo dopo un infortunio. Le sue condizioni Il report giornaliero pubb ...Nelle ultime sessioni di mercato Cagliari e Torino hanno imbastito diverse trattative ma solo una è andata in porto, quella per Baselli ...