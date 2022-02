(Di lunedì 14 febbraio 2022)ai legittimi proprietari. Alla legge e alla decenza, ha il volto di un giovane rom. Un inquilino – come tanti purtroppo – protagonista dell’ultima inchiesta portata avanti da Mario Giordano a Fuori dal coro. Al centro della inaccettabile vicenda, dunque, un ragazzo che, insieme alla compagna, abita abusivamente l’appartamento del malcapitato di turno: il signor Giorgio di La Spezia. Ennesimo locatore doppiamente sotto scacco: con casa occupata e affitto non corrisposto (da dieci mesi). Già, perché come spesso accade, gli accordi che dovrebbero regolarizzare affitti contrattualizzati con tanto di canone mensile, a causa dell’arbitrio e dell’arroganza degli affittuari abusivi, diventano carta straccia. E al danno della casa occupata, ildeve aggiungere anche ...

Advertising

SecolodItalia1 : Case occupate, l’ultimo sfregio di un abusivo rom a un anziano proprietario. Meloni: intollerabile (video)… - QdiCuori2012 : RT @PaolaSimonin: @michel_mrk @Alessan42745900 Capiranno quando troveranno i conti vuoti e le case occupate. Ahimè sarà troppo tardi Vabbè… - sabato_ivana : RT @PaolaSimonin: @michel_mrk @Alessan42745900 Capiranno quando troveranno i conti vuoti e le case occupate. Ahimè sarà troppo tardi Vabbè… - PaolaSimonin : @michel_mrk @Alessan42745900 Capiranno quando troveranno i conti vuoti e le case occupate. Ahimè sarà troppo tardi… - Adriana04966084 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato e ti pareva...come toccano gli interessi della politica o di un politico..HANNO STATO I… -

Ultime Notizie dalla rete : Case occupate

Secolo d'Italia

... l'area dei lavori mostra comunque i progressi in quelleche per molti anni sono stateabusivamente e progressivamente ridotte a condizioni ai limiti della vivibilità. Ora le travi di ...Oltre all'immobile di via Gallenga, gli agenti della zona decentrata di Fontivegge coordinati dall'ufficio di sicurezza urbana, hanno due abitazioni in via del Macello e via Montemalbe,...Economia - La scelta di apportare delle modifiche fai da te è una cosa a cui pensano in molti e circa l'80% della popolazione italiana si occupa da sola di alcuni piccoli lavori quotidiani. Alla fine, ...