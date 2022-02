Morte di Liliana Resinovich, il giallo di Trieste è ancora irrisolto. Il fratello scrive al pm: “Uccisa per soldi” (Di domenica 13 febbraio 2022) L’inchiesta è aperta per sequestro di persona. Nonostante non ci siano indagati, si continua a cercare di ricostruire “il giallo di Trieste”, ovvero le circostanze della Morte di Liliana Resinovich: la 63enne era scomparsa lo scorso 14 dicembre e il marito, Sebastiano Visintin, aveva presentato denuncia in questura la sera stessa, spinto dai vicini di casa. Quella mattina il fratello Sergio le aveva inviato un messaggio a cui non aveva ricevuto risposta. Dopo settimane di ricerche, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato il 5 gennaio scorso, nell’area del parco dell’ex ospedale psichiatrico, distante poco più di un chilometro dalla sua abitazione. La testa e il corpo della donna erano avvolti da sacchi di plastica. Accanto al cadavere sono stati trovati alcuni oggetti: un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) L’inchiesta è aperta per sequestro di persona. Nonostante non ci siano indagati, si continua a cercare di ricostruire “ildi”, ovvero le circostanze delladi: la 63enne era scomparsa lo scorso 14 dicembre e il marito, Sebastiano Visintin, aveva presentato denuncia in questura la sera stessa, spinto dai vicini di casa. Quella mattina ilSergio le aveva inviato un messaggio a cui non aveva ricevuto risposta. Dopo settimane di ricerche, il corpo senza vita della donna è stato ritrovato il 5 gennaio scorso, nell’area del parco dell’ex ospedale psichiatrico, distante poco più di un chilometro dalla sua abitazione. La testa e il corpo della donna erano avvolti da sacchi di plastica. Accanto al cadavere sono stati trovati alcuni oggetti: un ...

