Vasco Rossi compie 70 anni | un cartoon celebra la sua vita “spericolata” – VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma – “Siamo qui… a quota 70. Al 70esimo piano ‘spericolato'”. Lo scrivenel giorno del suo compleanno su Instagram, dove ha postato un’animazione in cui è protagonista nonché cronista della sua stessa ormai lunga carriera. Sulle note di ‘’, si vede il rocker che chiama un ascensore che si apre sulle tappe professionali più salienti: al 14esimo piano appare unadolescente mentre suona una chitarra, al 23esimo corrisponde l’età della fondazione di Punto Radio, al 30esimo lo troviamo a Sanremo, poi il 41, 52, e 64esimo piano lo ritraggono ai grandi concerti negli stadi, fino al 70esimo, quando dall’ascensore spunta una torta con la scritta ‘. Siamo qui’ sovrastata da due candeline con il numero 70. Laura Pausini e Biagio Antonacci sono stati fra i ...

compie oggi 70 anni. L'unica rockstar italiana, capace di attraversare da protagonista oltre quattro decenni della storia della musica e del costume italiano, segnandone alcune fasi e ..."Siamo Al 70esimo piano 'spericolat0'". Lo scrivenel giorno del suo compleanno su Instagram, dove ha postato un'animazione in cui è protagonista nonché cronista della sua stessa ormai lunga carriera. Sulle note di 'Vita spericolata' , si ...Tanti auguri Komandante! Firenze ha festeggiato i 70 anni di Vasco Rossi con un breve live in suo onore, alle prime luci dell’alba, in uno dei luoghi simbolo della città, la terrazza panoramica di ...Giornata di festa nel mondo della musica, infatti lo straordinario cantante e artista Vasco Rossi compie settant’anni. Barbara d’Urso, sul suo profilo Twitter, ha voluto fare un augurio speciale al re ...