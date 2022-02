GF Vip | Sonia Bruganelli ancora nella bufera dopo che condivide un post su Lulù 

(Di venerdì 4 febbraio 2022), rispetto alla collega Adriana Volpe, è sicuramente l’opinionista più discussa di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. La donna nelle ultime ore è nello specifico finita al centro di una vera e propria polemica per aver condiviso unsui social e averlo subitocancellato. La protagonista delin questione era la giovane Principessa di Etiopia Lulù Selassié e sono state proprio le sue fan a scagliarsi contro l’opinionista. Lulù triste per l’uscita di Manuel Bortuzzo Sono giorni difficili quelli che attualmente si trova a vivere, all’interno della casa del GF Vip, la giovane Lulù Selassié. La Principessa infatti se in un primo momento sembrava aver preso bene l’eliminazione del fidanzato Manuel Bortuzzo ecco che adesso a distanza di qualche giorno inizia a ...

Advertising

Corriere : «Paolo Bonolis è stato con un altro uomo» - dailynews_24 : GF Vip, Sonia Bruganelli al centro delle critiche: “Lulù ha bisogno d’aiuto” - zazoomblog : Gf Vip Sonia Bruganelli critica Lulù: “Capricci ingiustificabili” - #Sonia #Bruganelli #critica #Lulù: - Clalblanca : RT @martina_cuonzo: @GrandeFratello Il momento più bello e più GIUSTO di questo gf vip. Soleil era ora, adesso abbassa le orecchie chicca.S… - sssasalvolima : RT @martina_cuonzo: @GrandeFratello Il momento più bello e più GIUSTO di questo gf vip. Soleil era ora, adesso abbassa le orecchie chicca.S… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sonia

Questa sera la quarantesima puntata del Grande Fratellonon andrà in onda . Il reality, condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe eBruganelli tornerà in onda lunedì 7 febbraio 2022 , in prima serata su Canale 5. Grande Fratello, salta ...Bruganelli torna nel mirino delle critiche. L'opinionista del Grande Fratellofa nuovamente discutere per il parere dato nelle ultime ore sul comportamento nella Casa di Lulù Selassiè. Quest'...New Delhi Hours after the Union government decided to provide ‘Z’ category VIP security cover to Hyderabad Lok Sabha ... transport minister Nitin Gadkari, Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi ...Calza a pennello l’esempio proprio che portò a galla tempo fa Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, grazie alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip 6 in qualità di opinionista, ...