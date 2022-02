Alla cerimonia per Mattarella anche Briciola, la mascotte dei Corazzieri (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Ancora una volta Briciola, il cane meticcio mascotte dei Corazzieri, diviene per qualche minuto la star della cerimonia con la quale Sergio Mattarella e' stato accolto al Quirinale. Il cane, con la sua 'divisa' rossa ha scorrazzato nel cortile d'onore mentre il presidente appena insediato riceveva gli onori militari. Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Ancora una volta, il cane meticciodei, diviene per qualche minuto la star dellacon la quale Sergioe' stato accolto al Quirinale. Il cane, con la sua 'divisa' rossa ha scorrazzato nel cortile d'onore mentre il presidente appena insediato riceveva gli onori militari.

Advertising

ItaliaTeam_it : Due giorniiiiiii alla cerimonia di apertura! ?? #ItaliaTeam | #RoadToBeijing - Coninews : Il conto alla rovescia sta per concludersi. ? Domani alle 13 (ora italiana) si terrà la cerimonia di apertura di… - Coninews : Domani alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di #Beijing2022 gli atleti #ItaliaTeam sfileranno c… - fisco24_info : Alla cerimonia per Mattarella anche Briciola, la mascotte dei Corazzieri: AGI - Ancora una volta Briciola, il cane… - eia58 : RT @EmiliaBalestri1: Ma @GiorgiaMeloni che applaude a Mattarella e partecipa alla cerimonia al Quirinale non si sente una donna piccina pic… -