Luigi Di Maio e Elisabetta Belloni nei panni bondiani di Mr. Farnesina e “M”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Forse era meglio fare come Judie Dench, insomma come M, che nell’ultimo Bond ha preferito esserci solo in un quadro che s’intravvede al muro, ma dai tempi di Spectre alla visibilità ha detto addio. Del resto se sei M, o meglio se sei “Dis”, cioè la direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, un po’ più di mistero, un po’ più di capacità di sparire dietro a una porta o a un paio d’occhiali lo dovresti esibire. Ma sia detto così, tanto per dire: noi mortali ci stravacchiamo più rilassati davanti al Festival, sapendo che le nostre beneamate spie non le riconosce nessuno. Certo che non è colpa sua, è l’avvocato che l’ha tirata in ballo al concorso a premi del Quirinale, una cosa che non si fa. Così Di, che è il capo degli Esteri e con la capa dei Servizi dovrebbe parlarci spesso, ma nelle segrete stanze, ha dovuto bocciarla al Colle, e ...