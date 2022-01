Regno Unito, partnership Dompé-Engitix per lo sviluppo di farmaci innovativi (Di domenica 30 gennaio 2022) Per accelerare la ricerca e portare nuove risposte a malattie ancora in cerca di cure, Dompé farmaceutici ha avviato una collaborazione strategica e un investimento in Engitix – azienda biofarmaceutica britannica – che ha già sviluppato una piattaforma di scoperta di bersagli farmacologici (la molecola o il meccanismo biologico su cui è centrato l’intervento) a matrice extracellulare umana (ECM). Questo nell’ambito di un round di finanziamento di serie A di Engitix da 54 milioni di dollari co-guidato da Dompé, come nuovo investitore, insieme all’investitore esistente Netherton Investments. L’accordo di Dompé con Engitix include sia un investimento che una collaborazione strategica di ricerca e sviluppo pluriennale e multiprogramma per supportare l’identificazione di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Per accelerare la ricerca e portare nuove risposte a malattie ancora in cerca di cure,farmaceutici ha avviato una collaborazione strategica e un investimento in– azienda biofarmaceutica britannica – che ha già sviluppato una piattaforma di scoperta di bersagli farmacologici (la molecola o il meccanismo biologico su cui è centrato l’intervento) a matrice extracellulare umana (ECM). Questo nell’ambito di un round di finanziamento di serie A dida 54 milioni di dollari co-guidato da, come nuovo investitore, insieme all’investitore esistente Netherton Investments. L’accordo diconinclude sia un investimento che una collaborazione strategica di ricerca epluriennale e multiprogramma per supportare l’identificazione di ...

