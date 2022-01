A C’è posta per te chiude la busta alle figlie, Maria De Filippi non si trattiene: “Ma un figlia a chi c**** li deve chiedere i soldi?” (Di domenica 30 gennaio 2022) Maria De Filippi perde la pazienza a C’è posta per te: “Ma una figlia a chi c*** li deve chiedere i soldi”. Sabato 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è sempre un successo. Ogni volta ci sono degli ospiti speciali, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 30 gennaio 2022)Deperde la pazienza a C’èper te: “Ma unaa chi c*** li”. Sabato 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C’èper te. Il programma, condotto daDe, è sempre un successo. Ogni volta ci sono degli ospiti speciali, L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

frisaepomodori : Sto riguardando i vecchietti a c'è posta e il tipo ha comprato una macchinetta per lavare i piedi, ?? dovrebbe prendere esempio ???? - LaMammaN1 : - Gilda20303186 : RT @GaiaM001: Io e le Turbowinx fra 70 anni a c’è posta per te mandando la posta a Christian e Mattia - _chiararaa__ : RT @theyluvele: tanto tra 40 anni ti chiamerò a c’è posta per te - telodogratis : Ascolti tv, salta Tali e Quali Show e C’è Posta per Te travolge la concorrenza: i numeri da record -