Vlahovic alla Juve, alla Continassa attimi di tensione nella trattativa per le commissioni agli agenti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusan Vlahovic può essere considerato a tutti gli effetti un calciatore della Juventus. Ieri la trattativa si è chiusa con l’accordo totale tra le parti, anche sulle commissioni agli agenti del serbo. Il Corriere dello Sport scrive: “Un po’ più intricato il discorso relativo alle commissioni da riconoscere all’entourage del giocatore. E qui il confronto, secondo le cronache dalla Continassa, avrebbe avuto anche qualche passaggio carico di tensione. Si narra infatti di una richiesta di 18 milioni da parte di Ristic & C. La quadratura del cerchio sarebbe stata trovata sui 15 milioni, che rappresenterebbero comunque una cifra monstre, visto che si tratta del 20% del valore complessivo dell’affare. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanpuò essere considerato a tutti gli effetti un calciatore dellantus. Ieri lasi è chiusa con l’accordo totale tra le parti, anche sulledel serbo. Il Corriere dello Sport scrive: “Un po’ più intricato il discorso relativo alleda riconoscere all’entourage del giocatore. E qui il confronto, secondo le cronache d, avrebbe avuto anche qualche passaggio carico di. Si narra infatti di una richiesta di 18 milioni da parte di Ristic & C. La quadratura del cerchio sarebbe stata trovata sui 15 milioni, che rappresenterebbero comunque una cifra monstre, visto che si tratta del 20% del valore complessivo dell’affare. ...

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic alla #Juventus è un affare chiuso nella sua totalità // The deal that sees Vlahovic going to #Juventus is… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Vlahovic alla Juve, è fatta: accordo totale ???? [? @romeoagresti] - LucaMezzasalma : RT @TommasoTurci: L’impressione è che non possa fallire in alcun modo. #Vlahovic alla Juve fa paura (e invidia) a tutta la Serie A. - GiacomoManto78 : #Vlahovic non è ancora arrivato alla Continassa che: - Cabral ha fatto meglio di lui - la Juve è stato il suo piano… -