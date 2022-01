Napoli, blitz in un negozio per animali: trovati e portati via 10 cuccioli tenuti in piccole gabbie (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non solo avevano meno di trenta giorni, ma i dieci cuccioli ritrovati dagli agenti della Polizia Municipale erano chiusi in sue piccole gabbie, in precarie condizioni igieniche. E così sono stati portati via, mentre il titolare del negozio per animali e il suo collaboratore sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamento animali. Stamattina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non solo avevano meno di trenta giorni, ma i dieciridagli agenti della Polizia Municipale erano chiusi in sue, in precarie condizioni igieniche. E così sono stativia, mentre il titolare delpere il suo collaboratore sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamento. Stamattina L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Napoli, maxi blitz contro la pirateria: SKY e DAZN a 10 euro. Cosa rischiano i trasgressori? - areanapoliit : #Napoli, maxi blitz contro la pirateria: SKY e DAZN a 10 euro. Cosa rischiano i trasgressori? - SecolodItalia1 : Napoli, restituivano patenti ritirate in cambio di soldi. Blitz della Fiamme Gialle in prefettura… - Chutusumgal : RT @squopellediluna: Dopo il blitz degli assessori del Comune di Napoli Trapanese e De Iesu per allontanare i senza fissa dimora che in que… - MgraziaT : RT @squopellediluna: Dopo il blitz degli assessori del Comune di Napoli Trapanese e De Iesu per allontanare i senza fissa dimora che in que… -