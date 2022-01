Eurovision 2022: ecco chi condurrà l’evento (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’appuntamento per Eurovision 2022 è il 10, 12 e 14 maggio a Torino, ma chi sarà a condurre l’evento? Eurovision 2022: chi condurrà l’evento? Ieri c’è stato il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam, sede dello scorso Eurovision, e quello di Torino, città designata per accogliere l’Eurovision 2022. A questo punto resta solo da svelare i conduttori dell’evento musicale più importante d’Europa. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare direttamente dal palco dell’Ariston. Sì, perché uno dei super ospiti del Festival di Sanremo farà parte del parterre di conduttori. Stiamo parlando di Laura Pausini, che mercoledì 2 febbraio salirà sul palco più importante d’Italia e, probabilmente, informerà ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’appuntamento perè il 10, 12 e 14 maggio a Torino, ma chi sarà a condurre: chi? Ieri c’è stato il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam, sede dello scorso, e quello di Torino, città designata per accogliere l’. A questo punto resta solo da svelare i conduttori delmusicale più importante d’Europa. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare direttamente dal palco dell’Ariston. Sì, perché uno dei super ospiti del Festival di Sanremo farà parte del parterre di conduttori. Stiamo parlando di Laura Pausini, che mercoledì 2 febbraio salirà sul palco più importante d’Italia e, probabilmente, informerà ...

Advertising

EurovisionRai : Italianità e armonia s’incontrano in “The Sound of Beauty”. Riuscite a sentirne il suono? L’ispirazione dell’art th… - twitorino : Eurovision Song Contest 2022, in diretta streaming da Palazzo Madama il passaggio di testimone tra #Rotterdam e… - Adnkronos : #Eurovision2022, condurranno Laura Pausini e Alessandro #Cattelan. Con loro, in forse, anche Mika:… - tapiocafuscani : RT @Eurovoix: ???? Italy: Gabriele Corsi and Cristiano Malgioglio To Return As Commentators For #Eurovision 2022 - redazionerumors : Eurovision 2022, sorteggiate le semifinali: ecco l’ordine di esibizione #Eurovision2022 -