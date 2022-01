Israele e Fondazione Policlinico Gemelli uniti nella lotta al Covid-19 (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Se c’è un’eredità della pandemia per l’umanità, è senza dubbio che l’unione fa la forza. E consapevole dell’importanza della solidarietà e della cooperazione nel contrasto al Covid-19, l’Ambasciata d’Israele in Italia ha voluto far dono alla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di un vasto assortimento di dispositivi sanitari anti-Covid. La donazione è parte dell’iniziativa “Better Together”, promossa dall’Agenzia d’Israele per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (MASHAV) con l’obiettivo di contribuire alla lotta globale contro la pandemia e, più nello specifico, contro la variante Omicron. L’incontro, tenutosi a Roma presso il Policlinico Gemelli nel pomeriggio di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Se c’è un’eredità della pandemia per l’umanità, è senza dubbio che l’unione fa la forza. E consapevole dell’importanza della solidarietà e della cooperazione nel contrasto al-19, l’Ambasciata d’in Italia ha voluto far dono allaUniversitario AgostinoIRCCS di un vasto assortimento di dispositivi sanitari anti-. La donazione è parte dell’iniziativa “Better Together”, promossa dall’Agenzia d’per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo (MASHAV) con l’obiettivo di contribuire allaglobale contro la pandemia e, più nello specifico, contro la variante Omicron. L’incontro, tenutosi a Roma presso ilnel pomeriggio di ...

