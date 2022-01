La macchina del tempo - Sfogliando Quattroruote di gennaio 1982 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quasi minimalista, la copertina targata gennaio 1982: la testata, il prezzo (2.000 lire), il mese di riferimento, il muso della Serie 5 (ingentilito da una modella impellicciata) e lo strillo su tutte le novità dell'anno. Ricco come sempre, invece, il sommario. Si parla, tra le altre cose, della gestione efficiente degli stabilimenti Renault, azienda di Stato come l'Alfa Romeo dei tempi, ma con risultati ben diversi. Si spiegano le ragioni della Williams a sei ruote, si mette sotto la lente la Talbot Samba, si presenta la Maserati Biturbo, si esplorano le nuove americane A Ritmo di Quattroruote. Ovvero della personalizzazione negli anni 80. Una tendenza che contagia anche la redazione di Quattroruote. Oggetto della trasformazione una Fiat Ritmo. Per l'esterno si opta per un full white con accenni di nero. Quindi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quasi minimalista, la copertina targata: la testata, il prezzo (2.000 lire), il mese di riferimento, il muso della Serie 5 (ingentilito da una modella impellicciata) e lo strillo su tutte le novità dell'anno. Ricco come sempre, invece, il sommario. Si parla, tra le altre cose, della gestione efficiente degli stabilimenti Renault, azienda di Stato come l'Alfa Romeo dei tempi, ma con risultati ben diversi. Si spiegano le ragioni della Williams a sei ruote, si mette sotto la lente la Talbot Samba, si presenta la Maserati Biturbo, si esplorano le nuove americane A Ritmo di. Ovvero della personalizzazione negli anni 80. Una tendenza che contagia anche la redazione di. Oggetto della trasformazione una Fiat Ritmo. Per l'esterno si opta per un full white con accenni di nero. Quindi ...

