Italia in lutto: è morto Cecchetto (Di lunedì 24 gennaio 2022) La sua è stata tra le voci più iconiche del doppiaggio Italiano, prestata a personaggi che hanno fatto la storia dei film d'animazione, come Shrek, l'orco più amato del grande schermo attorno al quale è stata ideata una vera e propria saga. Ma tanti altri sono i film a cui ha partecipato nella sua carriera. A diffondere la notizia è stato Omar Barbierato, il sindaco di Adria, sua città natale. #FOTO A FINE ARTICOLO Una voce iconica del cinema Non solo Shrek, ma anche film cult come "Monsters & Co" in cui prestava la sua voce allo Yeti, oppure il salvadanaio a forma di maialino, Hamm, in Toy Story e ancora P.T. Pulce in A Bug's Life e, infine, è stato anche la voce di Mack in Cars. Non solo doppiaggio, ma anche ruoli cinematografici per Renato Cecchetto che, infatti, ha fatto la sua prima apparizione cinematografica nel 1981 nel film di Carlo ...

