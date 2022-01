Tlc, ipotesi di fusione tra Vodafone e Iliad in Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) Le compagnie telefoniche Vodafone e Iliad sono in trattative per concludere un accordo in Italia che unirebbe le rispettive attività nel tentativo di porre fine ad una concorrenza spietata. Lo riporta Reuters, spiegando che le discussioni tra le due società sono in corso ed entrambe le parti stanno attivamente studiando modi per legarsi in Italia. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 23 gennaio 2022) Le compagnie telefonichesono in trattative per concludere un accordo inche unirebbe le rispettive attività nel tentativo di porre fine ad una concorrenza spietata. Lo riporta Reuters, spiegando che le discussioni tra le due società sono in corso ed entrambe le parti stanno attivamente studiando modi per legarsi in. L'articolo

