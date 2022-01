Lorenzo Balducci a teatro racconta la comunità Lgbt in modo politicamente scorretto (Di sabato 22 gennaio 2022) A teatro interpreta “in maniera dissacrante” la comunità Lgbtq di cui lui stesso fa parte. “Non l’ho deciso io, ma il regista” dice l’attore, parlando dello spettacolo “Allegro ma non troppo”, che definisce ‘politicamente scorretto’ e di cui è interprete. “Io non ero convinto di farcela, ma alla fine è andata bene. Mi ha chiesto di mettermi a nudo”, aggiunge. Lorenzo Balducci, romano, nipote dello scultore marchigiano Elio Balducci e secondogenito di Angelo Balducci e Rosanna Thau. Ha iniziato a studiare recitazione all’età di 14 anni e nel 2001 ha fatto l’esordio a teatro. Venerdì 21 gennaio, durante il programma di Rai Uno condotta da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, si è raccontato senza ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022) Ainterpreta “in maniera dissacrante” laq di cui lui stesso fa parte. “Non l’ho deciso io, ma il regista” dice l’attore, parlando dello spettacolo “Allegro ma non troppo”, che definisce ‘’ e di cui è interprete. “Io non ero convinto di farcela, ma alla fine è andata bene. Mi ha chiesto di mettermi a nudo”, aggiunge., romano, nipote dello scultore marchigiano Elioe secondogenito di Angeloe Rosanna Thau. Ha iniziato a studiare recitazione all’età di 14 anni e nel 2001 ha fatto l’esordio a. Venerdì 21 gennaio, durante il programma di Rai Uno condotta da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, si èto senza ...

