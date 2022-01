Luca Onestini, quando Soleil lo lasciò in diretta al GFVip: “Disposta a tutto per stare in tv, la pagherà” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era il 2017 quando Luca Onestini ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Quell’anno lui stava con Soleil Sorge, un amore durato quattro mesi ed interrotto sul più bello proprio da lei tramite una lettera, in cui lo informava di rifarsi una vita perché lei aveva altro in testa. Quell’altro era tal Marco Cartasegna, compagno di trono proprio di Luca Onestini. Luca Onestini, lo sfogo contro Soleil dopo la rottura La rottura fra i due ebbe molto eco mediatico e Luca, all’oscuro di tutto, reagì così: “Pensavo di abbracciarla stasera. Ho scelto di venire qui perché non sono mai stato capito e volevo dimostrare chi ero veramente. E poi ero convinto di avere una colonna portante fuori ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022) Era il 2017ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Quell’anno lui stava conSorge, un amore durato quattro mesi ed interrotto sul più bello proprio da lei tramite una lettera, in cui lo informava di rifarsi una vita perché lei aveva altro in testa. Quell’altro era tal Marco Cartasegna, compagno di trono proprio di, lo sfogo controdopo la rottura La rottura fra i due ebbe molto eco mediatico e, all’oscuro di, reagì così: “Pensavo di abbracciarla stasera. Ho scelto di venire qui perché non sono mai stato capito e volevo dimostrare chi ero veramente. E poi ero convinto di avere una colonna portante fuori ...

Advertising

StraNotizie : Luca Onestini, quando Soleil lo lasciò in diretta al GFVip: “Disposta a tutto per stare in tv, la pagherà” - ranieri_rosita : @Chleols ci siamo dimenticati di Luca Onestini lasciato da lei quando lui era nella casa? - pensieripsyco : #salita19E la parte vera che dice Luca g è che si Mediaset vuole i fratelli Onestini in ben 2 reality Che si il pro… - Cris04275856 : Luca Onestini - Verissimo Video | Mediaset Infinity - Cris04275856 : Guarda 'La vita di Luca Onestini' su Mediaset Play -