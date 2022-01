Texas | attacca una sinagoga e prende 4 ostaggi È il fratello di ' Lady al Qaeda'

(Di sabato 15 gennaio 2022) New York, 15 gennaio 2022 - Un rabbino e altri tre fedeli sono stati presi ino in unadi Colleyville, in. Il sequestratore, il pachistano Muhammad Siddiqui , ha fatto ...

New York, 15 gennaio 2022 - Un rabbino e altri tre fedeli sono stati presi in ostaggio in una sinagoga di Colleyville, in. Il sequestratore, il pachistano Muhammad Siddiqui , ha fatto irruzione armato durante lo Shabbat nella cittadina vicino a Dallas, cerimonia seguita in diretta anche su Facebook da 8 mila ......del dipartimento di Energia elettronica e computerizzata dell'istituto di Neuroscienze della... un patogeno chela mucosa gastrica provocando effetti di gravità variabile: dalla dispepsia ...Si tratterebbe del pakistano Muhammad Siddiqui, fratello di Aafia Siddiqui, nota come ‘Lady al Qaeda’, una terrorista in carcere ...Sul posto è entrata in azione la Swat. Non è ancora chiaro il numero degli .... Le uniche notizie certe riguardano l'arrivo della squadra Swat di Colleyville. Secondo l'account ufficiale della polizia ...