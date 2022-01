Ritorno in classe, in Sardegna difficile trovare i supplenti. Pesa la paura del contagio (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid frena in Sardegna: nelle ultime 24 ore i contagi si sono quasi dimezzati, passando da 1.792 a 983 sulla base di 4.518 persone testate, mentre il tasso di positività scende al 4%. Difficoltà nelle scuole, dove gli studenti sono rientrati in presenza ieri dopo lo stop per le vacanze di Natale, nel reperire i supplenti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid frena in: nelle ultime 24 ore i contagi si sono quasi dimezzati, passando da 1.792 a 983 sulla base di 4.518 persone testate, mentre il tasso di positività scende al 4%. Difficoltà nelle scuole, dove gli studenti sono rientrati in presenza ieri dopo lo stop per le vacanze di Natale, nel reperire iL'articolo .

