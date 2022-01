Highlights e gol Roma-Juventus 3-4 | Serie A 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 9 gennaio 2022) Glie i gol di, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di, in cui i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno si sono imposti in rimonta sui padroni di casa con un clamoroso 4-3. Decisive le reti realizzate da Paulo Dybala, Manule Locatelli, Dejan Kulusevski e Mattia De Sciglio; inutili i gol giallorossi firmati da Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

Advertising

SkySport : ?? SUPER? SUPER? ? SUPER GOL DI KOVACIC AL VOLO? ? Il croato riapre la partita a Stamford Bridge ? ?? Chelsea-Liverp… - sportli26181512 : Genoa-Spezia 0-1: video, gol e highlights: La squadra di Thaigo Motta vince meritatamente il derby ligure con il Ge… - zazoomblog : VIDEO Roma-Juventus 3-4 highlights gol e sintesi: ribaltone bianconero dal 3-1 rete vincente di De Sciglio -… - Pall_Gonfiato : #GenoaSpezia 0-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): la squadra di Thiago Motta vince il derby salvezza - Pall_Gonfiato : #RomaJuventus 3-4 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): partita pazzesca all'Olimpico, rimonta da 3-1 a 3-4 #DeSciglio -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... grazie aldecisivo realizzato nel finale da Lewis Grabban . I padroni di casa, militanti in ... GLI...GLI) leggi anche Calcio, Lega Serie A: turni del 16 e 23 con 5mila persone allo stadio Il Napoli torna al successo al 'Maradona', dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato....La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-3 nel match valido per la 21ma giornata della Serie A 2021-2022 di calcio. I bianconeri si sono imposti allo Stadio Olimpico, rendendosi protagonisti di una spet ...Il video con gli highlights e i gol di Genoa-Spezia 0-1, match di Serie A 2021/2022. Le immagini salienti dell'incontro.