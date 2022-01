Trieste: ritrovato il corpo di una donna in un bosco, forse Liliana Resinovich (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le probabilità che sia di Liliana Resinovich il corpo trovato ieri pomeriggio a Trieste in una boscaglia del parco di San Giovanni sono molto alte ha detto il procuratore capo Antonio De Nicola. Un ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le probabilità che sia diiltrovato ieri pomeriggio ain una boscaglia del parco di San Giovanni sono molto alte ha detto il procuratore capo Antonio De Nicola. Un ...

