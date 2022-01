Barbara D’Urso, il post che scatena le polemiche: “Ti sei rifatta anche quello…” – FOTO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Barbara D’Urso in un nuovo post su Instagram alimenta il dibattito, secondo alcuni followers la conduttrice avrebbe fatto ulteriore ricorso alla chirurgia estetica. Ultimi scampoli di vacanze natalizie per tutti,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 6 gennaio 2022)in un nuovosu Instagram alimenta il dibattito, secondo alcuni followers la conduttrice avrebbe fatto ulteriore ricorso alla chirurgia estetica. Ultimi scampoli di vacanze natalizie per tutti,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Maracanazo50 : @UnCinicoChe @Corriere Spiace, ma Berlusconi ha portato un impoverimento generale, non solo con il GF, nella testa… - GiuseppinaPel15 : Barbara D'Urso come stai sono la tua fan - AlfoTw : Piersilvio Berlusconi ha voluto cancellare la parte Trash di Barbara d'Urso, per rendere più elegante il pomeriggio… - lindaepinta_ : Io direi di affrontare tutto nelle apposite sedi e con apposite sedi intendo i salottini di Barbara D'Urso con Bros… - fugluch : @sandrabertolac @daneelr_olivaw @heather_parisi Io sono ignorante e guardo moltissima tv, abito in un paesino di ca… -