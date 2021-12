Il re del bisturi su Real Time: Federica di Fiumicino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Giovedì 30 dicembre 2021 è andato in onda il nono episodio della terza stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata. Il re del bisturi: Federica di Fiumicino La protagonista del nono episodio della terza stagione è Federica, una 32enne di Fiumicino (Roma), di professione igienista dentale, fidanzata con Daniele. Da sempre ha il complesso del naso che la condiziona in ogni aspetto della vita; non vuole fare foto e nonostante vari ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 31 dicembre 2021) Giovedì 30 dicembre 2021 è andato in onda il nono episodio della terza stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) in seconda serata. Il re deldiLa protagonista del nono episodio della terza stagione è, una 32enne di(Roma), di professione igienista dentale, fidanzata con Daniele. Da sempre ha il complesso del naso che la condiziona in ogni aspetto della vita; non vuole fare foto e nonostante vari ...

