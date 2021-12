Happy Xmas di Lennon compie 50 anni

(Di sabato 25 dicembre 2021)mezzo secolo oggi quella che è diventata una delle più popolari canzoni di Natale:di John. L’ex beatle la incise infatti nel 1971 a New York, e al titolo aggiunse “war Is over” come augurio per la fine della guerra in Vietnam (auspicio esaudito quattrodopo con la fuga degli statunitensi da Saigon, simile a quella da Kabul l’estate scorsa). Per la verità in quel Natale la canzone non ebbe un gran successo. Finì in classifica, ma niente di paragonabile all’esplosione di Imagine, il precedente 45 giri diche aveva appena sbancato le hit parades di tutto il mondo nell’autunno 1971. Per diventare un classicodovette aspettare il Natale 1980, e per una ragione tristissima: pochi giorni prima ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Happy Xmas

Salto.bz

Jingle Bells Santa Claus is coming to Town- John Lennon(War Is Over) John Lennon la scrisse con Yoko Ono e la pubblicò come singolo natalizio nel 1971. La melodia del brano ...E ancora, fra i cult ci sono Christmas di Michael Bublè , il capolavoro di John Lennon(War is Over) e Let it Snow di Frank Sinatra . Per non dimenticare Do they know it's Christmas , ...Cavalcata nei sette dischi natalizi pubblicati per il fan club tra il 1963 e il 1969. Assurdità, genialate, risate, allucinazioni, grandi pezzi: è bello sentire John, Paul, George e Ringo anche quando ...Concerto di Natale 2021 per Libano e Haiti, la diretta video streaming e tv: tutti gli ospiti dell'imperdibile evento musicale in onda su Canale 5.