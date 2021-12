Secondo l’Istat sale la fiducia dei consumatori a dicembre, ma scende quella delle imprese (Di venerdì 24 dicembre 2021) Secondo l’Istat, a dicembre si registra un «lieve aumento dell’indice del clima di fiducia dei consumatori». sale da 117,5 a 117,7, mentre al contrario «l’indice composito del clima di fiducia delle imprese scende da 114,8 a 113,1». Sono variazioni modeste ma non trascurabili. L’indice di fiducia dei consumatori aumenta per un «miglioramento del clima personale, che passa da 110,0 a 110,4» e di quello corrente («da 115,2 a 115,6»). Sul piano economico, il clima è in leggero peggioramento: da 139,8 a 139,6, mentre il clima futuro scende da 121,0 a 120,8. Per le imprese la situazione è variegata. Nell’industria manifatturiera il clima è meno buono: da ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 dicembre 2021), asi registra un «lieve aumento dell’indice del clima didei».da 117,5 a 117,7, mentre al contrario «l’indice composito del clima dida 114,8 a 113,1». Sono variazioni modeste ma non trascurabili. L’indice dideiaumenta per un «miglioramento del clima personale, che passa da 110,0 a 110,4» e di quello corrente («da 115,2 a 115,6»). Sul piano economico, il clima è in leggero peggioramento: da 139,8 a 139,6, mentre il clima futuroda 121,0 a 120,8. Per lela situazione è variegata. Nell’industria manifatturiera il clima è meno buono: da ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Secondo l’Istat sale la fiducia dei consumatori a dicembre, ma scende quella delle imprese - Linkiesta : Secondo l’Istat sale la fiducia dei consumatori a dicembre, ma scende quella delle imprese - BHyons : @mr_nobody_one @lunedi19 @FmMosca @barbarab1974 Ah, le statistiche a supporto della #scienzah Secondo l’ONS (l’IST… - marcoleva_zarlo : RT @PeriferiaI: Secondo l'ISTAT 5 milioni di Italiani versano in condizioni di povertà assoluta, non hanno cioè i mezzi per vivere. Ulterio… - PeriferiaI : Secondo l'ISTAT 5 milioni di Italiani versano in condizioni di povertà assoluta, non hanno cioè i mezzi per vivere.… -