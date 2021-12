Governo, Draghi: “Io nonno al servizio delle istituzioni, mio destino non conta” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non immagino il mio futuro all’interno e all’esterno delle istituzioni, l’importante è vivere il presente al meglio possibile, questo è quello che cerco di fare”, e tutti i componenti del Governo “hanno lavorato sul presente senza chiedersi quello che sarà il futuro”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno. “I miei destini personali non contano assolutamente niente. Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un nonno, al servizio delle istituzioni” ha detto Draghi. “La responsabilità della decisione – ha proseguito Draghi – è interamente nelle mani delle forze politiche, non nelle mani di individui: ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non immagino il mio futuro all’interno e all’esterno, l’importante è vivere il presente al meglio possibile, questo è quello che cerco di fare”, e tutti i componenti del“hanno lavorato sul presente senza chiedersi quello che sarà il futuro”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno. “I miei destini personali nonno assolutamente niente. Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un, al” ha detto. “La responsabilità della decisione – ha proseguito– è interamente nelle maniforze politiche, non nelle mani di individui: ...

