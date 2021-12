Vocalelli: “Rinnovo Insigne? I protagonisti meno parlano e meglio è. Su Manolas…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Vocalelli: “Rinnovo Insigne? I protagonisti meno parlano e meglio è. Manolas personaggio curioso, quando era a Roma fu ceduto allo Zenit ma…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete“, è intervenuto Alessandro Vocalelli, giornalista, per parlare del Napoli, condizionato dagli infortuni, del Rinnovo di Insigne con il club azzurro e di Manolas. Queste le sue parole: SU Insigne “Insigne? meno ne parlano i protagonisti e meglio è, queste trattative si fanno con riserbo e qualsiasi parola – detta anche in buona fede – rischia di poter creare un malinteso in una situazione ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 17 dicembre 2021): “? Iè. Manolas personaggio curioso, quando era a Roma fu ceduto allo Zenit ma…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete“, è intervenuto Alessandro, giornalista, per parlare del Napoli, condizionato dagli infortuni, deldicon il club azzurro e di Manolas. Queste le sue parole: SUneè, queste trattative si fanno con riserbo e qualsiasi parola – detta anche in buona fede – rischia di poter creare un malinteso in una situazione ...

Advertising

Enzovit : Vocalelli: 'Rinnovo Insigne? I protagonisti meno parlano e meglio è. Su Manolas...'' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Vocalelli: 'Rinnovo di Insigne? Occorre riserbo, i margini ci sono' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Vocalelli: 'Rinnovo di Insigne? Occorre riserbo, i margini ci sono' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Vocalelli: 'Rinnovo di Insigne? Occorre riserbo, i margini ci sono' - napolimagazine : ON AIR - Vocalelli: 'Rinnovo di Insigne? Occorre riserbo, i margini ci sono' -