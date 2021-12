Chelsea, Rudiger in uscita: due top club sul difensore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Rudiger potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero: contatti con due top club europei. Le ultime sul difensore Il futuro di Antonio Rudiger è ancora tutto da scrivere. Come riporta As, infatti, sul difensore tedesco del Chelsea (in scadenza di contratto) ci sarebbero anche Real Madrid e Psg. Per il quotidiano spagnolo Rudiger preferirebbe i blancos, ma il direttore sportivo dei parigini Leonardo avrebbe già avuto un contatto con il suo agente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)potrebbe lasciare ila parametro zero: contatti con due topeuropei. Le ultime sulIl futuro di Antonioè ancora tutto da scrivere. Come riporta As, infatti, sultedesco del(in scadenza di contratto) ci sarebbero anche Real Madrid e Psg. Per il quotidiano spagnolopreferirebbe i blancos, ma il direttore sportivo dei parigini Leonardo avrebbe già avuto un contatto con il suo agente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

