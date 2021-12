La Fed accelera sulla riduzione degli acquisti. Attesi fino a tre rialzi dei tassi nel 2022

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Fedil processo didi asset portandolo a 30 miliardi di dollari al mese rispetto ai 15 miliardi stabiliti per novembre e dicembre. La Fed durante la pandemia ha acquistato 120 miliardi di dollari di asset al mese: con ladi 15 miliardi era scesa a 105 miliardi mentre con la nuova decisione passa, a partire da gennaio, a 90 miliardi al mese. Alla velocità decisa oggi il tapering dovrebbe chiudersi in marzo. Il programma prevedeva 80 miliardi in titoli di stato e 40 miliardi in titoli garantiti da mutui ipotecari. I banchieri della Fed riuniti ieri e oggi prevedono ora almeno tredeid’interesse nel, secondo quanto emerge dal dot plot, il grafico che registra, ogni tre mesi, le previsioni ...

Il Sole 24 ORE

La Fed accelera inoltre il tapering: gli acquisti di titoli di Stato saranno ridotti, da gennaio, di 20 miliardi di dollari al mese, e quelli di mortgage - backed securities di altri 10 miliardi di dollari, ...