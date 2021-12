(Di mercoledì 15 dicembre 2021)e ilcon lala. Clamoroso retroscena che ha come protagonista il celebre cantante bolognese Quasi sessant’anni di carriera unica e inimitabile, rimanendo praticamente sempre sulla cresta dell’onda. Una longevità artistica da far invidia a chiunque, quella di Gian Luigi, detto. Nato a Monghidoro in provincia di Bologna settantasette anni fa, il popolare interprete della canzone italiana è diventato una vera e propria icona per intere generazioni, seguendo un percorso musicale complesso e articolato.Un percorso iniziato nella prima metà degli anni sessanta, quando uno sconosciuto e ...

Advertising

fattoquotidiano : L'INTERROGATORIO | Gianni Mion, storico n. 1 della holding di famiglia: “Sapevano che il viadotto aveva un difetto… - figliodeifiori : RT @GianmarCorbetta: I Benetton sapevano che il ponte Morandi aveva un difetto di costruzione: lo ha dichiarato ai PM l'ex amministratore d… - marino29b : RT @GianmarCorbetta: I Benetton sapevano che il ponte Morandi aveva un difetto di costruzione: lo ha dichiarato ai PM l'ex amministratore d… - LuciaLaVita1 : RT @GianmarCorbetta: I Benetton sapevano che il ponte Morandi aveva un difetto di costruzione: lo ha dichiarato ai PM l'ex amministratore d… - Divorex8 : RT @GianmarCorbetta: I Benetton sapevano che il ponte Morandi aveva un difetto di costruzione: lo ha dichiarato ai PM l'ex amministratore d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

CheMusica

Dopo aver lanciato il singolo Il Boom e aver annunciato la nuova edizione del Jova Beach Party, oltre ad aver lavorato per la nuova canzone diin gara a Sanremo, ha fatto ai propri fan ...Quest'anno saliranno sul palco dell'Ariston glorie come, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi , talenti come Emma , Noemi e Elisa , il giovane Aka 7Even , direttamente da Amici come ...Gianni Morandi e il flirt con la collega| tutta la verità dietro Sanremo. Clamoroso retroscena che ha come protagonista il celebre cantante bolognese Quasi sessant’anni di carriera unica e inimitabile ...A che ora inizia Sanremo Giovani 2021: l'orario su Rai 1 dello show di stasera, 15 dicembre, con Amadeus. Inizio, durata, quando finisce ...