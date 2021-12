Tavolo istituzionale delle Autonomie Locali, ieri la riunione a Napoli (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è riunito ieri a Napoli, presso la sala Nassirya del Consiglio regionale, il Tavolo istituzionale delle Autonomie Locali convocato dal presidente della Prima Commissione Permanente Affari Istituzionali della Regione Campania, Peppe Sommese. Ai lavori hanno partecipato il presidente di ANPCI Campania, Zaccaria Spina, ed il vice presidente nazionale, Arturo Manera, unitamente alle rappresentanze di tutte le associazioni rappresentative degli Enti Locali ed ai Comuni capoluogo della Campania. “Valutiamo sempre positivamente le iniziative tese al confronto e concertazione come queste intraprese dal presidente Peppe Sommese”, dichiarano i due esponenti ANPCI, Zaccaria Spina e Arturo Manera, a margine ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è riunito, presso la sala Nassirya del Consiglio regionale, ilconvocato dal presidente della Prima Commissione Permanente Affari Istituzionali della Regione Campania, Peppe Sommese. Ai lavori hanno partecipato il presidente di ANPCI Campania, Zaccaria Spina, ed il vice presidente nazionale, Arturo Manera, unitamente alle rappresentanze di tutte le associazioni rappresentative degli Entied ai Comuni capoluogo della Campania. “Valutiamo sempre positivamente le iniziative tese al confronto e concertazione come queste intraprese dal presidente Peppe Sommese”, dichiarano i due esponenti ANPCI, Zaccaria Spina e Arturo Manera, a margine ...

