Università: didattica inclusiva, la rete dei tredici Atenei lombardi compie 10 anni (2) (Di venerdì 3 dicembre 2021) (Adnkronos) - In lombardia, negli ultimi dieci anni, il numero degli studenti universitari con disabilità e Dsa è più che quintuplicato, passando dai 1.928 del 2011 ai 10.201 del 2021. Nello specifico, gli studenti con disabilità iscritti nei tredici Atenei aderenti al Cald sono passati da 1.632 nel 2011 a 3.086 nel 2021. Gli studenti con Dsa iscritti sono passati da 296 dieci anni fa a 7.115 oggi. Dopo i saluti istituzionali della rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, dell'assessore per l'Istruzione Università ricerca innovazione e semplificazione di Regione lombardia, Fabrizio Sala, del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Augusta Celada, e della coordinatrice del CALD, Roberta Garbo, l'evento si è aperto con una ...

