Bonaccini ancora nel mirino dei no - vax: 'Mi chiamano criminale, ma non posso avere paura' (Di venerdì 3 dicembre 2021) In passato erano andati addirittura sotto la sua casa a mettere striscioni di protesta. Poi l'altro giorno in uno dei tanti canali usati dalla galassia negazionista è stato postato il suo indirizzo e ... Leggi su globalist (Di venerdì 3 dicembre 2021) In passato erano andati addirittura sotto la sua casa a mettere striscioni di protesta. Poi l'altro giorno in uno dei tanti canali usati dalla galassia negazionista è stato postato il suo indirizzo e ...

Advertising

fabry2012 : @eziomauro @repubblica questi che minacciano Bonaccini sono fascisti. e' ancora piu' urgente rispettare il mandato… - zazoomblog : I no - vax minacciano ancora Bonaccini: Andiamo avanti per contrastare la pandemia e difendere la salute -… - monica603277441 : @sbonaccini E caro Bonaccini, la vedo dura sostenere ancora per molto questa farsa - nemo0703 : RT @giord97: @sbonaccini Leggendo le risposte dei leghisti colpiti nel vivo mi viene solo da dire che Bonaccini ha ragione. Ancora di più… - giord97 : @sbonaccini Leggendo le risposte dei leghisti colpiti nel vivo mi viene solo da dire che Bonaccini ha ragione. Anc… -