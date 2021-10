Texas, aereo si schianta in un campo: salvi tutti i passeggeri | video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un aereo di linea è precipitato nella contea di Waller, in Texas, poco dopo il decollo. tutti i membri dell'equipaggio ed i 21 passeggeri, compreso un bambino di 10 anni, sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'aereo prendesse fuoco. Il filmato diffuso sui social mostra la carcassa dell'aereo distrutta dall'impatto e avvolta dalle fiamme con i vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. Guarda tutti i video California: aereo si schianta in una zona residenziale vicino San Diego video Un aereo da turismo, un Cessna 340 bimotore, si è schiantato in ...video della caduta dell'aereo a San Donato Ecco il ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Undi linea è precipitato nella contea di Waller, in, poco dopo il decollo.i membri dell'equipaggio ed i 21, compreso un bambino di 10 anni, sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'prendesse fuoco. Il filmato diffuso sui social mostra la carcassa dell'distrutta dall'impatto e avvolta dalle fiamme con i vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio. GuardaCalifornia:siin una zona residenziale vicino San DiegoUnda turismo, un Cessna 340 bimotore, si èto in ...della caduta dell'a San Donato Ecco il ...

