Previsione del prezzo di Ethereum: ETH cerca la resistenza massima a $3.900 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è superiore a $2,5 trilioni poiché Bitcoin e altre criptovalute continuano a crescere nel quarto trimestre Il mercato delle criptovalute sta avendo un eccellente quarto trimestre finora. Dopo il trend ribassista del secondo e terzo trimestre, Bitcoin e le altre criptovalute stanno tornando a fare profitti. Bitcoin è scambiato sopra il livello di 63.000 dollari e potrebbe presto superare il suo precedente prezzo massimo sopra i 64.400 dollari, se riuscirà a mantenere lo slancio attuale. Dal canto suo anche Ether ha avuto una buona performance, con un aumento di oltre il 10% negli ultimi sette giorni. La seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato è salita del 3,55% martedì, dopo un calo del 2,65% lunedì. Il rialzo mette ETH saldamente sopra il livello di 3.800 dollari, permettendogli di prepararsi per ...

