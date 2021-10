Il Nottingham Forest vince in rimonta con due gol oltre il 90esimo e i tifosi vanno in delirio (VIDEO) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il VIDEO più pazzo di sempre? È stato girato dai tifosi del Nottingham Forest fu gloriosa squadra inglese che vinse due Coppe dei Campioni di fila con Brian Clough in panchina. Adesso il Nottingham Forest milita in Championship la Serie B inglese, naviga a centro classifica. Ieri sera ha vinto una partita rocambolesca in casa del Bristol City, ha rimontato lo svantaggio di 1-0 con due gol tra il 91’ e il 92’. E in tifosi sono andati in delirio. Questo VIDEO ne è la prova. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ilpiù pazzo di sempre? È stato girato daidelfu gloriosa squadra inglese che vinse due Coppe dei Campioni di fila con Brian Clough in panchina. Adesso ilmilita in Championship la Serie B inglese, naviga a centro classifica. Ieri sera ha vinto una partita rocambolesca in casa del Bristol City, hato lo svantaggio di 1-0 con due gol tra il 91’ e il 92’. E insono andati in. Questone è la prova. L'articolo ilNapolista.

