Talamona | scivola nel bosco | grave 68enne

Talamona (Sondrio) - Drammatico incidente a Talamona, in provincia di Sondrio. Tutto è successo intorno alle 11 di oggi, martedì 19 ottobre, in via San Giorgio. Un uomo di 68 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo una caduta nel bosco. Secondo le prime informazioni ricevute l'anziano sarebbe scivolato da un pendio riportando diverse ferite.